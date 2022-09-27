Ждать ли дождя и снега в Сыктывкаре: синоптики дали прогноз

В столицу Коми пришли холода и горожане уже наверняка ждут первого снега. Пойдут ли дожди и снегопады в городе в ближайшие дни, рассказали в ЦГМС Коми.
По информации синоптиков, 27 сентября в городе ожидается около +6… +8 градусов тепла с переменной облачностью и небольшим юго-восточным ветром. Осадков в целом можно не ждать, но вероятность небольшого дождя остается.
28 сентября в Сыктывкаре не похолодает, однако ночные температуры станут уже прилично минусовыми: в районе -2… -4С. Небо обещает быть ясным, поэтому дождей не ожидается. Ветер — восточный, слабый.
В четверг, 29 сентября, также без особых перемен. Ясное небо, +8С и умеренный ветер.