Ждать ли дождя и снега в Сыктывкаре: синоптики дали прогноз

В столицу Коми пришли холода и горожане уже наверняка ждут первого снега. Пойдут ли дожди и снегопады в городе в ближайшие дни, рассказали в ЦГМС Коми.

По информации синоптиков, 27 сентября в городе ожидается около +6… +8 градусов тепла с переменной облачностью и небольшим юго-восточным ветром. Осадков в целом можно не ждать, но вероятность небольшого дождя остается.