«Школа 21» от Сбера и МГИМО запустили совместный проект «Цифровые кафедры»

22 сентября 2022 года

Стартовала совместная программа «Школы 21» и МГИМО в рамках проекта «Цифровые кафедры». В течение учебного года более 500 студентов МГИМО смогут пройти недельные интенсивные курсы по языкам программирования С, SQL и Python. Участие в проекте могут принять студенты, поступившие на учебные курсы: «Анализ данных и управление на основе данных», «Создание ИТ-продуктов», «Цифровой маркетинг и медиа» и «Управление цифровой трансформацией». В зависимости от выбранной специальности у участников будет пять или семь недель в течение учебного года для прохождения обучения в кампусе «Школы 21» в Москве.

Обучение будет сочетать офлайн- и онлайн-форматы и опираться на методологию «Школы 21» — «равный равному», благодаря которой участники учатся друг у друга. Программа будет состоять из набора коротких интенсивов, посвящённых языкам С, SQL и Python, которые дадут понимание основ программирования и богатый инструментарий для работы. Каждый интенсив завершится групповым проектом, который позволит повысить в том числе и навыки командной работы.

Мы рады запустить совместный проект с МГИМО: мы строим с коллегами интересное и, уверен, эффективное партнёрство. Взаимодействие между современным "эдтехом" и классическими вузами, несомненно, полезно. Вузы обладают академическим и глубоким подходом к формированию системы знаний, а "эдтех" помогает лучше работать с конкретными практико-ориентированными проектами. Цифровые навыки — это своего рода современная грамотность, сегодня без них нельзя обойтись ни в одной профессии. Например, лингвисту или историку обязательно нужно обладать знаниями об анализе данных, и "Школа 21" даёт именно эти навыки студентам

Александр Федяков

Директор «Школы 21»