Названы природные антибиотики, которые не губят организм

Чеснок, лук, клюква, брусника и ромашковый чай обладают антибактериальным и противовирусным действием. Такое мнение озвучил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

"Есть продукты, которые обладают антибактериальным действом, противовирусным действом, повышают иммунитет и о них лучше говорить не как о продуктах для лечения, а как об оздоровительных профилактических продуктах. Это нам хорошо известные чеснок, лук, клюква, брусника, особенно при заболевании почек, мочевыводящих путей, еще настой ромашки", — заявил Михаил Гинзбург.