Близнецов ждут возможности, Весам пора подумать о себе: гороскоп на 27 сентября

Телец: В отношениях Тельцов могут наступить не радужные времена. Придётся набраться терпения, чтобы пережить этот день. Не зацикливайтесь на мелочах, именно они способны подпортить ваш крепкий союз. Кроме того, не повышайте тон голоса и обойдитесь без шантажа. Сейчас важна искренность!

Овен: Вероятно, представители знака Овен в этот день будут отличаться особой сентиментальностью. Вам захочется ощутить немного заботы и поддержки. Не вините себя в этом ни в коем случае! Все мы люди, всем нам порой необходимо чувствовать человеческое тепло. Астрологи говорят, что отдушину удастся найти в ком-то из своих близких.

Близнецы: Возможности так и будут попадаться на пути у Близнецов. Постарайтесь не упустить ни одну из них, астрологи передают, что, возможно, они будут судьбоносными. Главное — самоуверенность и чёткое знание того, что вы хотите. Будьте собой, маски оставьте дома, пора показать этому иру своё истинное лицо.

Рак: В этот день как никогда важно посвятить время общению с домочадцами. Вероятно, уже долгое время вы и члены семьи чувствуете нотку напряжения в воздухе. Пора раскрыть истинные причины недомолвок и обид. Говорите всё, что приходит на ум, тогда картина будет более ясной для всех.

Лев: Пора всерьёз задуматься о комфорте и счастье своего близкого окружения. Звёзды советуют организовать какой-либо сюрприз, чтобы у друзей и родных закрепилось то, что вы бесконечно дорожите тем, что между вами. Отношения — вот, над чем вам необходимо потрудиться в этот день.

Дева: Вероятно, представители знака Дева могут здорово озолотиться в этот день. Может представиться возможность заработать на том, что приносит вам большое удовольствие. Кроме того, не отказывайтесь от предложения о дополнительной подработке. Финансы сейчас вам не помешают, но используйте их с умом.

Весы: Пора подумать о собственных желаниях. Весы, прекратите ставить чужие чувства превыше своих. Вы точно также должны ощущать себя комфортно, независимо ни от чего. Конкретнее выражайте то, что хотите получить. Порой близкие люди просто не догадываются о том, что именно вам необходимо.

Скорпион: Настроение представителям данного знака зодиака вряд ли получится испортить. Обычно вы очень эмоциональны, как только сталкиваетесь с трудностями. Однако, мелкие проблемы не будут в силах огорчить вас. Кроме того, вы окажете поддержку тем, кто в этом нуждается. В общем, заработайте пару очков в карму!

Стрелец: Стрельцам удастся справиться с любым объемом работы. Возможно, начальство изъявит желание устроить вам настоящую проверку на прочность. Однако, застать вас врасплох у шефа не выйдет. Вы окажетесь куда выносливее, чем казалось даже вам. В конце дня не забудьте поблагодарить себя за проделанные труды.

Козерог: В этот день как никогда важно продумывать каждый свой шаг. Действовать на эмоциях будет крайне опасно, так что даже и рисковать не стоит. Постарайтесь уделить внимание распорядку этого дня, необходимо распределить все дела с учётом своих сил и времени. Не тратьте ни один из этих ресурсов впустую.

Водолей: Водолеям можно смело идти на риск, не оглядывайтесь по сторонам, Звёзды выстроились в идеальное положение. Ретроградный Меркурий также не станет помехой. Если вы давно хотели приступить к реализации какой-то идеи, то прекратите думать. Это очень сильно мешает прийти вам к успеху.

Рыбы: Рыбы, постарайтесь следовать правилам, даже если они совсем вам не по душе. Благодаря им у вас выйдет подняться до небывалых высот по карьерной лестнице. Разумеется, если вы прекратите думать о возможных неудачах. Астрологи советуют не работать самостоятельно, обратите внимание на коллег из своего дружного коллектива.