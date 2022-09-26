В Коми поймали сотрудников школьной столовой, которые воровали продукты для детей

В Ухте обнаружили факт присвоения продуктов, предназначенных для школьников. Подозреваемые — работники столовой в одной из городских школ.

Как выяснилось, с января по сентябрь 2022 года работники столовой присваивали наборы, а затем продавали их индивидуальному предпринимателю через третье лицо. В результате их махинаций ущерб достиг 100 тысяч рублей.