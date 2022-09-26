В Коми поймали сотрудников школьной столовой, которые воровали продукты для детей

В Ухте обнаружили факт присвоения продуктов, предназначенных для школьников. Подозреваемые — работники столовой в одной из городских школ.
Как выяснилось, с января по сентябрь 2022 года работники столовой присваивали наборы, а затем продавали их индивидуальному предпринимателю через третье лицо. В результате их махинаций ущерб достиг 100 тысяч рублей.
Подозреваемыми оказались сотрудники столовой 1963 и 1969 года рождения и еще один ухтинец 1963 года рождения, который занимался реализацией продуктов. Все трое признали свою вину. Никто из них ранее не имел проблем с законом.
Следствием возбуждено уголовное дело. Меру пресечения к фигурантам применять не стали.