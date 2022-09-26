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Сыктывкарские Верник и Хилькевич: семь горожан, которые невероятно похожи на знаменитостей

Сыктывкарские Верник и Хилькевич: семь горожан, которые невероятно похожи на знаменитостейФото из открытых источников

“Ты так похож на этого актера” — слова, которые часто слышат некоторые сыктывкарцы. Оказалось, что в столице Коми есть люди, похожие на знаменитостей. Корреспондент портала “Про Город” сделал подборку горожан, которые как две капли воды похожи на актеров, ведущих и певцов.

Трэвис Фиммел  — актер, известен по роли Рагнара в сериале “Викинги” / Сыктывкарец Дмитрий Филиппов, 36 лет  — работает в караоке-баре.

“Да, мне довольно часто говорят о подобном сравнении. Нередко, сравнивают с артистом "Бурито". А этим летом, отдыхая в Турции, ко мне подошел фотограф и сказал, что я напомнил кого-то из знаменитостей YouTube. А вообще, образ викинга мне симпатичен.”

Анна Хилькевич — актриса / Сыктывкарка Татьяна Ветошкина,  26 лет — визажист.

“Меня часто сравнивали с этой актрисой. Я считаю, что между нами нет сходства. Еще мне не раз говорили, что я похожа на Викторию Боню и на Эмилию Кларк. Как мне кажется, я больше похожа на вторую”.

Игорь Верник — народный артист Российской Федерации / Сыктывкарец Николай Николаев, 38 лет — технический специалист в справочно-правовой системе “Техэксперт”.

“Когда я был на сплавлялся на байдарках по реке Вычегде, мне сказали, что я похож на Игоря Верника. Я удивился, никогда не думал, что я на кого-то похож. Потом мне показали фотографию этого актера. Оказалось, что действительно похож”.

Аня Тейлор Джой  — голливудская актриса / Алена Новосельцева, 25 лет  — фотограф.

“После того как вышел сериал "Ход королевы", мне начали постоянно писать, что я очень похожа на главную героиню. Я даже сделала фотосессию в образе Бет Хармон. После этого меня приглашали сниматься в кино и участвовать моделью в похожих съемках. Но я сама фотограф, и мне больше нравится находиться по другую сторону камеры”.

Эль Фаннинг — американская актриса / Евгения Клаткевич,  25 лет  — телеведущая, журналистка.

“Меня часто с ней сравнивают. Я к этому отношусь положительно. Даже приятно в какой-то степени. Вдруг нас когда-нибудь перепутают фанаты”.

Ханде Эрчел — турецкая актриса и модель / Сыктывкарка Полина Барсукова, 27 лет — одна из руководителей проекта “Коми морт”.

“С этой актрисой еще не сравнивали. Сходство есть, но не скажу, что разительное.Сравнивали в разные периоды жизни с Энн Хэтэуэй, Анной де Армас, но больше всего мне нравится сравнение с французской певицой Ализе”.

Дженна Коулман — английская актриса, известная ролью Клары Освальд из сериала “Доктор Кто”/ Валерия Стрекалова, 28 лет — руководитель отделения КПРФ в Сыктывкаре.

“С Дженной Коулман меня еще никто не сравнивал. Но сравнение интересное. Разве что формой лица похожи. Из моего круга общения не припомню, чтобы сравнивали с известными личностями и говорили о сильном сходстве с кем-либо. Один знакомый однажды сравнил меня с Леонардо Ди Каприо, но больше в шутку”. 

На портале “Про Город Сыктывкар” в 2019 году выходила похожая подборка горожан, которые очень похожи на известных личностей.

Самыми яркими были Валерия Матвеева, которую часто сравнивали с рэпером Скруджи и Елена Холодова, как две капли воды похожая на Елену Малышеву.

“Меня до сих пор сравнивают с рэпером Скруджи. Я к этом нормально отношусь”, — отметила экс-участница пацанок сыктывкарка Валерия Матвеева. 

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