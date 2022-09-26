Сыктывкарские Верник и Хилькевич: семь горожан, которые невероятно похожи на знаменитостей

“Ты так похож на этого актера” — слова, которые часто слышат некоторые сыктывкарцы. Оказалось, что в столице Коми есть люди, похожие на знаменитостей. Корреспондент портала “Про Город” сделал подборку горожан, которые как две капли воды похожи на актеров, ведущих и певцов.

Трэвис Фиммел — актер, известен по роли Рагнара в сериале “Викинги” / Сыктывкарец Дмитрий Филиппов, 36 лет — работает в караоке-баре.

“Да, мне довольно часто говорят о подобном сравнении. Нередко, сравнивают с артистом "Бурито". А этим летом, отдыхая в Турции, ко мне подошел фотограф и сказал, что я напомнил кого-то из знаменитостей YouTube. А вообще, образ викинга мне симпатичен.”

Анна Хилькевич — актриса / Сыктывкарка Татьяна Ветошкина, 26 лет — визажист.