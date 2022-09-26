Мобилизованные жители Коми смогут раньше выйти на пенсию

26 сентября премьер министр Михаил Мишустин провел совещание, где обсуждался вопрос о частичной мобилизации. К чему пришил на заседании, рассказали в пресс-службе правительства.

В правительства работают над рядом мер поддержки для мобилизованных граждан. Сообщается, что все они получат статус военнослужащих по контракту. Кроме того, будет составлен список профессий, должностей и специализаций, с учетом которых военнослужащие смогут получить пенсию по старости.