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Мобилизованные жители Коми смогут раньше выйти на пенсию

Мобилизованные жители Коми смогут раньше выйти на пенсию

26 сентября премьер министр Михаил Мишустин провел совещание, где обсуждался вопрос о частичной мобилизации. К чему пришил на заседании, рассказали в пресс-службе правительства.

В правительства работают над рядом мер поддержки для мобилизованных граждан. Сообщается, что все они получат статус военнослужащих по контракту. Кроме того, будет составлен список профессий, должностей и специализаций, с учетом которых военнослужащие смогут получить пенсию по старости.

Время, проведенное на спецоперации, включат также и в пенсионный стаж. Также правительство подготовит поправки для защиты трудовых прав мобилизованных.

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