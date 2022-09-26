“Мобилизованный должен иметь свой мобильный телефон”: что брать с собой на службу

В России объявлена частичная мобилизация. Первая сотня мобилизованных уже отправилась из Коми на место обучения. Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что до 10 октября будут еще отправки мобилизованных из региона. На горячей линии для мобилизованных сообщили, что нужно взять призывникам с собой в первую очередь.

Одежда

Рекомендуют брать с собой термобелье, тактические перчатки, подшлемник и спортивную шапку. Для сохранения тепла предлагают взять с собой теплоиды (одноразовая грелка) или химическую грелку. Мобилизованный может также с собой взять элементы экипировки, однако Минобороны РФ рекомендует брать только самое необходимое, потому что всех участников мобилизации снабжают необходимым.

Технические средства

Из обязательного просят взять батарейки (для фонарика), а также кнопочный телефон. Никаких смартфонов или сенсорных мобильников. Неясен вопрос, можно ли будет пользоваться своей личной сим-картой или выдадут “рабочую”.

Лекарства

Можно подготовить с собой личную аптечку с теми лекарствами, которые необходимы индивидуально. Остальным снабжают на месте.

Документы и деньги

Для всех мобилизованных служба будет контрактная. Им откроют отдельный расчетный счет, зачисления будут приходить либо на основную карту, либо на новую. К сожалению, для Республики Коми пока не ясно, каким будет денежное довольствие. Точную сумму назвать невозможно, но зависеть она будет от звания и срока службы. На первое время с собой можно взять наличные средства, а из документов – паспорт, военный билет и повестку.

Питание

Питание нужно только в дорогу до места обучения к несению службы. В войсках уже будут обеспечивать пайком.

Мобилизованных обеспечат всем необходимым для несения службы. То, что перечислено выше – можно взять с собой по желанию. За исключением телефона — он должен быть личный.

Для индивидуальных уточнений, можно связаться по номеру горячей линии – 122.

