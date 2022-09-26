В поселке Кразнозатонский лошади разгуливают прямо на детской площадке

Жители поселка Краснозатонский обеспокоены: несколько лошадей разгуливали на детской площадке. По словам местных жителей, подобное происходит регулярно. Одним из-за страха приходится обходить животных, а другие и вовсе радуются такому соседству. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, откуда появились лошади.

В одном из дворов поселка Краснозатонский местные жители обнаружили гуляющих на детской площадке лошадей.

“Это нормальные мирные лошади. Каждое утро они гуляли по поселку. Они принадлежат частнику. На них детей катают. Мне они не мешают”, — поделилась жительница Краснозатонского.

А кому-то приходится обходить лошадей.