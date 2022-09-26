В поселке Кразнозатонский лошади разгуливают прямо на детской площадке

Жители поселка Краснозатонский обеспокоены: несколько лошадей разгуливали на детской площадке. По словам местных жителей, подобное происходит регулярно. Одним из-за страха приходится обходить животных, а другие и вовсе радуются такому соседству. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, откуда появились лошади.
В одном из дворов поселка Краснозатонский местные жители обнаружили гуляющих на детской площадке лошадей.
“Это нормальные мирные лошади. Каждое утро они гуляли по поселку. Они принадлежат частнику. На них детей катают. Мне они не мешают”, — поделилась жительница Краснозатонского.
А кому-то приходится обходить лошадей.
“Они уже заколебали! Ходят по дороге и злобно смотрят. Я тогда выходил из дома, увидел этих лошадей. Мне пришлось их обойти, потому что один конь на меня так злобно смотрел, что я испугался. А бегать я не могу из-за инвалидности”, — отметил Дмитрий Анисимов.
Некоторые наоборот только рады, что на детской площадке можно увидеть бродячих лошадей.
“Я считаю, что это гораздо лучше, чем когда стоят автомобили на детских площадках, да еще и масло у них подтекает. Здесь все натуральное! Лошади — красавцы!”, — написала в соцсетях Алена Франц.
Многие жители обеспокоены тем, что животные могут быть беспризорными.
“Надо что-то решать с животными. Никому из администрации дела нет. Не знаем, куда уже обращаться. Хозяин у них пропал. А скоро зима. Взяли бы на передержку в Выльгорт. Животные бесхозные. Им уход нужен! И не место им на детской площадке”, — прокомментировала Любовь Каденко.