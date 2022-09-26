В школе Ижевска произошла стрельба, есть убитые и раненые

СМИ сообщают о стрельбе в школе №88 города Ижевск. Известно, что есть раненые, по неподтвержденным данным один человек погиб, передает URA.RU.

По информации издания, ранены от трех до пяти человек. Среди них дети и охранник. Один человек получил колото-резаное ранение, остальные — пулевые. Факт стрельбы подтвердил в администрации школы. В ходе нападения директор школы сумела спрятаться с раненым ребенком в кабинете.