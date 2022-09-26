В Сыктывкаре продают гриб-мутант за 700 тысяч рублей

В Сыктывкаре можно купить необычный белый гриб за 700 000 рублей на сайте бесплатных объявлений. Корреспондент “Про Город Сыктывкар” узнал, в чем его уникальность.



Объявление появилось на сайте 22 сентября поздним вечером. Девушка из Сыктывкара выложила белый гриб в категорию “коллекционирование”. Цена за гриб весьма внушительная – 700 тысяч рублей. Можно предположить, что судя по фотографии, это гриб-мутант. Из его шляпки вырос еще один белый гриб. Женщина обосновала такую цену тем, что гриб достаточно редок, и для коллекции точно подойдет.

“Для вас готовы продать за 400 тысяч рублей. Сегодня он последний день в продаже. После – мы зальем его эпоксидкой, пока что гриб сырой”, – заявила продавец.