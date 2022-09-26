В Сыктывкаре на въезде в Эжву произошла жесткая авария

25 сентября в столице Коми произошла авария. На въезде в Эжву столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2115. Об этом рассказали в УГИБДД по региону.

По информации Госавтоинспекции, это произошло в 13.54, когда водитель за рулем Lada двигался по подъезду к эжвинскому промузлу со стороны объездной дороги. На нерегулируемом перекрестке дорог "Сыктывкар - Эжва" и "подъезд к промузлу Эжвинский" он столкнулся с ВАЗ-2115 под управлением мужчины 1948 года рождения.