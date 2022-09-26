Чего ждать от погоды в начале недели: синоптики Коми дали прогноз

В Коми пришли осенние холода, а сентябрь подходит к концу. Какие сюрпризы преподнесет погода в этот понедельник, рассказали в ЦГМС региона.

Согласно прогнозу, 26 сентября в Сыктывкаре ожидается всего +7…+9 градусов тепла, но без каких-либо осадков. Конкретно в Печоре, Вуктыле и Троицко-Печорске ожидается еще более низкая температура: около +4…+6С.