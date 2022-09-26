Рыбы серьезно ошибутся,а раки поссорятся: гороскоп на 26 сентября

Телец: Вероятно, в течение всего дня, представители знака Телец попытаются найти ответ на вопрос, который вот уже долгое время их волнует. Карты будут раскрыты самым неожиданным способом, так что предсказать примерный расклад событий не получится. Проявите терпение, тогда Звёзды вознаградят вас наилучшим образом.

Овен: Овнам, которые возьмутся за что-то новое, обязательно повезёт в этот день. Фортуна встанет на вашу сторону, минимизировав риски и неприятности. Настройте своё настроение на позитивный лад, тогда, даже если что-то пойдёт не так, вы не обратите на это своего внимания. Но не стоит приступать к нескольким делам сразу.

Близнецы: В этот день Близнецам стоит поблагодарить себя за проделанную работу. Хватит обесценивать свои старания и труд! Вы очень долгое время не замечали собственных достоинств, а ведь от этого напрямую зависит отношение окружающих к вам. Помните, что вы — зеркало отношения к вам. Пора показать, что вы незаменимы.

Рак: Вероятно, представителям данного знака Зодиака будет трудно работать с деятельностью, которая хоть немного касается творчества. Мозг будет настроен исключительно на волну логики. Из-за этого возможен разлад с партнёром, поскольку тот потребует от вас проявления искренних чувств.

Лев: Львам то и дело будут поступать знаки от звёзд, из-за чего представители этого сектора зодиакального круга в течение грядущих суток будут разгадывать головоломки. Придётся потратить время на то, чтобы понять, что правильно, а что нет. Внутренний голос лучше не слушать, а обратиться к людям, знающим толк в загадках.

Дева: Вероятно, Девы встанут не с той ноги в этот день. Ближайшие двадцать четыре часа могут сложиться очень трудно. Возможны различные споры с родственниками, обиды из-за сказанного на эмоциях или молчание в ответ на критику. Постарайтесь контролировать то, что говорите, иначе серьёзного конфликта можно не избежать.

Весы: Весам можно выдохнуть, поскольку Звёзды назначили вашим спутником удачу. Однако, на самотёк все пускать не стоит, порой придётся контролировать некоторые вопросы. Но и тратить все своё время на работу астрологи не советуют. Тем более, когда силы на исходе из-за трудной недели.

Скорпион: Представителям знака Скорпион лучше не посещать торговые центры, чтобы не потратить огромную сумму денег. Будьте осторожны с покупками. Перед тем, как потянуться за денежными средствами в кошелёк, задайте себе вопрос: «Так ли мне необходима эта вещь, как сейчас кажется?» Подходите с умом к тратам.

Стрелец: Стрельцам будет тяжело сосредоточиться на решении каких-либо дел. Внутренние переживания могут забивать голову другими проблемами. Не стоит жить прошлым и вспоминать то, что уже нельзя исправить. Постарайтесь провести время с близкими вам людьми, не бойтесь обсуждать с ними любого рода вопросы. Родные помогут вам разобраться с вашими внутренними переживаниями.

Козерог: День сложится удачно. Рабочие дела будут решаться легко, несмотря на преграды. Козероги смогут найти решение проблем там, где другие попали в тупик. Будьте бдительны к людям, которые дают много обещаний и не выполняют их. Постарайтесь обнаружить среди своего окружения подобного человека, тогда день пройдёт без каких-либо трудностей.

Водолей: У Водолеев появится шанс провести день вместе с друзьями, с которыми давно не виделись. Вы сможете обсудить все ваши планы и перемены в жизни, а также поделиться ю и набраться опыта в решении некоторых вопросов. Вторая половина дня приготовит для вас новые знакомства, которые в будущем могут стать новой историей любви.

Рыбы: Вашу голову могут посетить тревожные мысли. Постарайтесь отложить решение важных дел, которые требуют концентрации. Если этого сделать не получится, не стоит паниковать. Рядом с вами есть люди, которые готовы помочь и разделить ваши проблемы. Старайтесь как можно меньше принимать решение в вопросах с финансами. Есть шанс допустить колоссальные ошибки.