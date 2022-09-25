Мощи Серафима Саровского прибудут в Сыктывкар

25 сентября святыня Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря — мощи преподобного Серафима Саровского — доставлена из Нижегородской области в Сыктывкар, сообщает пресс-служба главы Республики Коми.

"Дорогие братья и сестры! В последние месяцы Господь даёт нам знаки помощи и сострадания, — обратился к прихожанам глава Коми. – Преподобный Сергий Радонежский пришёл на землю Республики Коми. Мы все этому радовались и могли приложиться к мощам преподобного. И следом за ним пришёл на землю Республики Коми преподобный Серафим Саровский. Непростые сегодня времена, братья и сестры, но великие наши святые Земли Русской встают с нашим воинством за веру православную, за единство России, за нашу свободу, а наша с вами задача – крепко молиться за наших родных и близких, кто сегодня находится на передовой. Преподобный Серафим Саровский, моли Бога за нас, помогай нам и нашему войску. Аминь!"