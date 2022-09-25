Сыктывкарская "Новая Генерация" обыграла "КПРФ" во втором домашнем матче по мини-футболу

В первом матче между командами победу со счетом 7:1 отпраздновали гости, и это поражение раззадорило сыктывкарцев.

БНК сообщает, что после ожесточенной борьбы на последней минуте матча Тимофей Турчин вывел "Генерацию" вперед. За оставшееся время счет больше не изменился. 7-6 – первая победа "Генерации" в новом сезоне. В первой игре команда из Коми уступила со счетом 7:1.