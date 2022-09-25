Сыктывкарская "Новая Генерация" обыграла "КПРФ" во втором домашнем матче по мини-футболу

Сыктывкарская команда «Новая Генерация» обыграла московскую «КПРФ» со счетом 7:6.
В первом матче между командами победу со счетом 7:1 отпраздновали гости, и это поражение раззадорило сыктывкарцев.
На исходе пятой минуты первого тайма «Генерация» открыла счет 1-0: мяч в ворота соперников отправил Александр Кригер
БНК сообщает, что после ожесточенной борьбы на последней минуте матча Тимофей Турчин вывел "Генерацию" вперед. За оставшееся время счет больше не изменился. 7-6 – первая победа "Генерации" в новом сезоне. В первой игре команда из Коми уступила со счетом 7:1.