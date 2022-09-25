Юлия Высоцкая перечислила "краеугольные камни" женского здоровья

«Сон — это наше гормональное и энергетическое здоровье. Это период восстановления внутренних органов обмена веществ — почек и печени. И конечно, это перезагрузка головы», — написала телеведущая.

«Четыре "С" — четыре краеугольных камня женского здоровья. Сон, спорт, солнце, секс. Я в эти "С" очень верю, поскольку чувствую, как они работают», — заявила известная москвичка.

«Спорт. Речь не о профессиональных занятиях, не о двухчасовых тренировках на выживание. Речь о ежедневной 20-30-минутной зарядке. Это именно то, что нужно для поддержания уровня серотонина, для сохранения энергии и для того, чтобы все системы организма работали в полную силу», — продолжила Высоцкая.

По ее словам, если сон не налажен, какие-то из этих систем начинают сначала «хромать», а потом отключаются, что приводит к серьезным сбоям в здоровье.

Прогулки на солнце, по мнению актрисы, нужны не только для получения дозы витамина D, но и для «заземления».

«Желательно каждый день проводить на воздухе хотя бы полчаса, чтобы оглядеться по сторонам, на кусты-деревья (если они, конечно, есть поблизости), посмотреть вверх, в небо, остановить свой бег, постараться отключить на эти полчаса суету и ежесекундную тревогу. Понятно, что в городе это особенно сложно, но главное — желание», — заявила она.

Обсуждения темы секса многие стыдятся, а зря, уверена Высоцкая.