Синоптики рассказали, когда в Коми начнутся заморозки и выпадет первый снег

В начале новой рабочей недели велика вероятность снега на крайнем юге Коми, сообщают синоптики.

Влиять на погоду крайних южных районов будет активный циклон с района Каспия. Здесь в относительно тёплом воздухе пройдут дожди, которые во вторник при похолодании кратковременно будут сменяться снегопадами. Причиной станет распространение и на эти районы антициклона, сформировавшейся в арктическом воздухе.

Температурный фон ожидается ниже климатической нормы в среднем на 3С.