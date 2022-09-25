Терапевт назвала оптимальную для защиты от плесени частоту уборки в доме

Регулярная тщательная уборка поможет снизить вероятность распространения в квартире плесени, патогенных бактерий и вредных насекомых, рассказала врач-терапевт Светлана Куприна. В беседе с «Известиями» она назвала оптимальную частоту наведения порядка в доме для защиты здоровья.

Врач отметила, что к числу наиболее загрязненных предметов в квартире относятся раковина на кухне, губка для мытья посуды, разделочные доски, гаджеты, вентиляционные решетки и кондиционер, клавиатура компьютера. Также особое внимание при уборке необходимо уделять ванной комнате.