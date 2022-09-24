Ночью в Сыктывкаре поймали троих пьяных водителей

23 сентября в разных частях Сыктывкара проходила акция “Нетрезвый водитель”. Корреспондент “Про Города Сыктывкар” побывал в рейде.

Одной из локаций стала кольцевая дорога на выезде из Сыктывкара в направлении поселка Краснозатонский. Экипажи с десяти часов вечера тщательно патрулировали все машины, проезжающие по трассе. В случае, если проблем или намеков на какое-либо административное правонарушение нет, сотрудники после проверки документов сразу же отпускали автовладельцев. Помимо обычного патруля, на рейде задействовали кинологическую службу.

Один из водителей, заметив автоинспекторов, развернулся и поехал в обратном направлении, что насторожило сотрудников ГИБДД, которые тут же поехали за ним. Выяснилось, что автолюбитель опасался встречи с ними, так как у него не было страховки.

Некоторых водителей пришлось даже отвести в патрульную машину, чтобы убедиться в их трезвости. Как выяснилось, некоторые автолюбители подвозили выпивших друзей. Запах в салоне не позволял однозначно понять, кто именно был нетрезв:

“Это положительная практика! Они сделали правильно, нашли трезвого водителя и решили с ним доехать. Не садясь за руль сами”, – поделился старший инспектор по пропаганде безопасности и дорожного движения, старший лейтенант полиции Антон Ишутин.

За все время массовой проверки остановили более 150 машин, в ходе которых выявили 8 административных правонарушений: у троих не было страхового полиса, один водитель не пристегнулся за рулем, еще трое водителей не зарегистрировали свои автомобили в ГИБДД, вследствие чего у них изъяли номера.

Помимо “классических” правонарушений, инспекторам также удалось выявить нетрезвых водителей. Так, в районе 3 часов ночи, по адресу Сысольское шоссе, 68 остановили автомобиль “ВАЗ—21093”, за рулем которого находился мужчина 1995 года рождения в нетрезвом состоянии. Позже заметили женщину 1978 года рождения за рулем “Лады Гранта”, она также ехала по Сысольскому шоссе. По внешним признакам было похоже, что она выпившая. От медицинского освидетельствования оба отказались. И еще одну девушку 1994 года рождения за рулем “Лады Гранта” остановили на улице Куратова. Результат ее медосвидетельствования показал состояние сильного алкогольного опьянения. Всех троих привлекли к административной ответственности.