Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми по вине пенсионерки произошла авария

В Коми по вине пенсионерки произошла аварияФото УГИБДД Коми

В Коми произошла авария по вине пожилой женщины. Об этом пишет “Комиинформ”.
ДТП случилось в Воркуте 23 сентября. Женщина 1967 года рождения ехала на иномарке “Great Wall”, на нерегулированном перекрестке улиц Ленина и Тиманская, поворачивая налево, не уступила дорогу водителю “Лады”. В результате произошло столкновение.
В аварии пострадала пассажирка “Лады” 2003 года рождения, которая была не пристегнута. Девушка отделалась ушибленной раной головы, не госпитализирована.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости