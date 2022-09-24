В Коми по вине пенсионерки произошла авария 16:45 24 сентября 12+ administrator Фото УГИБДД Коми В Коми произошла авария по вине пожилой женщины. Об этом пишет “ Комиинформ”.
ДТП случилось в Воркуте 23 сентября. Женщина 1967 года рождения ехала на иномарке “Great Wall”, на нерегулированном перекрестке улиц Ленина и Тиманская, поворачивая налево, не уступила дорогу водителю “Лады”. В результате произошло столкновение.
В аварии пострадала пассажирка “Лады” 2003 года рождения, которая была не пристегнута. Девушка отделалась ушибленной раной головы, не госпитализирована.
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