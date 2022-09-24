Близнецам нужно заняться спортом, а Овнам найти новое хобби: гороскоп на выходные

Чтобы последние суббота и воскресенье сентября прошли без эксцессов, Тельцам нужно отказаться от авантюр и риска. Постарайтесь сократить до минимума мероприятия, где есть вероятность быть втянутыми в конфликт.

Овнам в эти выходные хорошо вспомнить о старом и уже забытом хобби. Займитесь тем, чем увлекались несколько лет назад. Давнее увлечение как и раньше принесет вам массу положительных эмоций и, возможно, снова вернется в вашу жизнь.

Активный спорт и физические нагрузки до седьмого пота — лучшие друзья Близнецов в финальный сентябрьский уик-энд. Пробегитесь по парку, сходите в зал на фитнес, поплавайте в бассейне — любые активности пойдут вам на пользу.

Рак

Чтобы снять накопившийся за рабочие будни стресс, Ракам нужно от души посмеяться. Посмотрите на выходных отличную комедию, юмористическую передачу или посетите выступление стендап-комиков.

Лев

Львам грядущие выходные лучше провести максимально пассивно. Полноценно выспитесь, приготовьте вкусный и полезный завтрак, прогуляйтесь на свежем воздухе, а вечером посмотрите любимый сериал.

Дева

Семейное застолье станет лучшим вариантом времяпровождения в субботу и воскресенье для Дев. Погостите у родителей или соберите родственников у себя дома за богато накрытым столом.

Весы

Весам самое время начать подготовку к бурному празднованию надвигающегося дня рождения. Ешьте, пейте, веселитесь. Особо благоприятны застолья, вечеринки и развлечения.

Скорпион

Чтобы почувствовать себя лучше, Скорпионам нужно принять участие в любой благотворительной акции. Даже небольшое пожертвование бездомному или помощь в переходе улицы пожилому человеку значительно улучшит ваше настроение.

Стрелец

Долгосрочное планирование — вот занятие, которому Стрельцам стоит посвятить грядущие выходные. Причем это может быть как заготовка дров на зиму, так и планирование меню для праздничного стола на Новый год. Что угодно на ваш вкус.

Козерог

Козерогам в этот уик-энд нужно перестать экономить на себе и выбраться, наконец, на глобальный шопинг. Купите себе то, что давно откладывали, невзирая на цену. Покупки в эти дни станут удачными и будут долго радовать вас.

Водолей

Несмотря на ненастную погоду, удачным завершением финальных выходных сентября у Водолеев станет любая активность — от поездки на дачу до тренировок на свежем воздухе.

Рыбы

У Рыб грядущие суббота и воскресенье — неблагоприятное время для походов по магазинам и общения с друзьями. Лучше всего провести эти дни с самыми близкими и набраться сил перед предстоящей рабочей неделей.