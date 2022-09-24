В Коми в результате ДТП перевернулась иномарка

В Коми иномарка съехала в кювет. Пострадали два ребенка. Об этом пишет “БНК”.
ДТП случилось 23 сентября в Усть-Куломском районе. Водитель “Renault Sandero” 1981 года рождения не смог справиться с управлением — съехал в кювет и перевернулся.
В результате аварии сильно пострадали пассажиры авто: Мужчина 1979 года рождения получил закрытый перелом поясницы — госпитализирован, женщина 1987 года рождения получила травму груди и перелом грудины, у двоих детей 2014 и 2011 года рождения ушиб стенки носа и ушиб голени.