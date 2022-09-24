В Коми в результате ДТП перевернулась иномарка

В Коми иномарка съехала в кювет. Пострадали два ребенка. Об этом пишет “БНК”.

ДТП случилось 23 сентября в Усть-Куломском районе. Водитель “Renault Sandero” 1981 года рождения не смог справиться с управлением — съехал в кювет и перевернулся.