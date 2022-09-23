В Коми снова ввели масочный режим

Жителям Коми рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. В Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" внесены изменения.

С 26 сентября 2022 года гражданам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты – маски и иные подобные средства, дезинфицирующие средства при проезде на автомобильном транспорте общего пользования или такси, а также при нахождении в общественных местах (объектах торговли, аптеках и аптечных пунктах, а также в организациях бытового обслуживания населения и иных общественных местах).