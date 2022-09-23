“Они трагедии ждут?”: дети по-прежнему карабкаются по разрушенному мосту в селе Усть-Ухта

20 сентября в социальных сетях завирусилось фото с ребенком, который по тросам переползает разрушенный после урагана мост в селе Усть-Ухта. Глава Сосногорского района заявил, что фото – постановочное. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” разобрался в истории.

После общения с местными жителями стало ясно, что мост в разрушенном состоянии находится весь сентябрь.

“Прошло около месяца, про старые доски я говорила эксперту по работе с территориями Усть-Ухта еще 29 августа, но воз и ныне там”, – пишет местная жительница в соцсетях.

Напомним, мост разрушился после штормового ветра 28 августа. Жители рассказали, что в тот день был страшный ураган.