“Они трагедии ждут?”: дети по-прежнему карабкаются по разрушенному мосту в селе Усть-Ухта

20 сентября в социальных сетях завирусилось фото с ребенком, который по тросам переползает разрушенный после урагана мост в селе Усть-Ухта. Глава Сосногорского района заявил, что фото – постановочное. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” разобрался в истории.
После общения с местными жителями стало ясно, что мост в разрушенном состоянии находится весь сентябрь.
“Прошло около месяца, про старые доски я говорила эксперту по работе с территориями Усть-Ухта еще 29 августа, но воз и ныне там”, – пишет местная жительница в соцсетях.
Напомним, мост разрушился после штормового ветра 28 августа. Жители рассказали, что в тот день был страшный ураган.
“Случилось это после урагана… Это единственный мост, который напрямую соединял нас с Сосногорском. Мост нам очень сокращал дорогу, почти вся Усть-Ухта жила этим мостом”, – делится одна из жительница Усть-Ухты.
В комментариях в группе “Моя Усть-Ухта” жители села пребывают в шоке от отношения местной администрации к ним:
“Ну, да, через полгода сделают, когда лед встанет”, – заявил один из комментаторов.
“Так пусть сам глава района сходит на мост и проверит, постановочное фото или нет?” – предлагает местная жительница.
“Просто скажите, что ничего не хотите делать!” – возмущается одна из жительниц Усть-Ухты.
Некоторые жители подтвердили порталу “Про Город” то, что дети и взрослые действительно передвигаются по разрушенному мосту:
“Уже много, кто писал об этом, а толку все нет. Администрация только обещает, но мост и дальше висит без материала. У нас правда школьники переходят по тросам. Без моста этого нам очень тяжело! У нас почти все магазины в Сосногорске, а в Усть-Ухте даже аптеки нет! Надеюсь, что администрация хоть немного пошевелится, мы уже готовы обращаться в прокуратуру”, — заявила одна из местных жительниц.
“Они до сих пор ищут подрядчика, который сделает этот мост. Они что, трагедии ждут?” — возмущается еще одна жительница Усть-Ухты.
Один из пятиклассников местной школы в селе Усть-Ухта заявил, что ранее тоже таким путем переходил этот мост, но вскоре от затеи отказался:
"Сейчас мои одноклассники и я сам не ползаем по тросам. Я один раз встал на этот канат, он как провалился, и я подумал, наверное, лучше не надо карабкаться", — поделился школьник.
“Про Город” отправил запрос в администрацию Сосногорска, на момент публикации ответа не поступило.