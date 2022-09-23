Житель Коми устроил аварию и бросил машину с пострадавшим

В четверг, 22 сентября, в Инте водитель устроил ДТП, после чего сбежал, бросив машину с пострадавшим. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в Госавтоинспекции, авария произошла около 15.50. Неизвестный водитель ехал за рулем ВАЗ-21124 по улице Трудовой. Около дома №1 он не справился с управлением. Из-за этого "Лада" съехала в кювет.