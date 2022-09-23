Житель Коми устроил аварию и бросил машину с пострадавшим

В четверг, 22 сентября, в Инте водитель устроил ДТП, после чего сбежал, бросив машину с пострадавшим. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.
Как рассказали в Госавтоинспекции, авария произошла около 15.50. Неизвестный водитель ехал за рулем ВАЗ-21124 по улице Трудовой. Около дома №1 он не справился с управлением. Из-за этого "Лада" съехала в кювет.
После аварии водитель скрылся. Он бросил машину, в которой находился пострадавший пассажир 1988 года рождения. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому. Госпитализация мужчине не потребовалась. Очевидцев просят обратиться в Госавтоинспекцию по телефонам: +7(82145) 6-00-82 или 02 (112).