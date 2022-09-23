В Сыктывкаре прошел митинг “Своих не бросаем” в поддержку референдума о вхождении ЛНР и ДНР в состав РФ. Мероприятие прошло на Театральной площади столицы Коми. Корреспондент “Про Город Сыктывкар” побывал на месте событий.

23 сентября в 13:00 на площади возле Музтеатра собрались горожане разных возрастов, чтобы поддержать референдум о присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России. Участники митинга стояли с флагами Российской Федерации и табличками с фразами “Своих не бросаем” и символами “Z”.



“Жители нашей республики, сегодня действительно эпохальный день. То, что сегодня проходят референдумы в Херсонской области, в Запорожье, на Донбассе — это признак того, что мы должны стать единым кулаком, единой страной. Чтобы не только защитить друг друга и защитить будущее. Те, кто говорят, что это далеко от нас — они заблуждаются, посмотрите на нашу историю. Неонацизм он забирал жизни. И такие планы у них сейчас. Мы с коллегами были в этом году в Луганске. И видели горе обычных людей. Они теряют своих близких. И это происходит каждый день. Оружие тех людей давно уже развернуто в нашу сторону, на каждого из нас. И мы не можем быть безучастны. Те референдумы, которые сейчас происходят — это путь к нормальной жизни. Мы хотим спокойно жить, мы никогда никому не угрожали. Но мы должны сказать и напомнить всем тем людям, кто делает это и реализует все эти планы: нас много, мы едины, нас никогда никому не победить!”, — высказался Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми Сергей Артеев.

Спикеры с крыльца музтеатра говорили вдохновляющие речи.