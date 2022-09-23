“Сделаю все, что от меня зависит”: в сыктывкарском баскетбольном клубе “Ника” новый игрок

В баскетбольном клубе "Ника" прибыло первое в этом сезоне легионерское усиление - команду пополнил 35-й номер драфта женской НБА 2017 года, канадская центровая Саиша Грант-Аллен, ранее выступавшая за "Самару".

Соцсети клуба сообщают, что Саиша Грант-Аллен уже приступила к тренировкам — даже попала на пару кадров во время занятия 17 сентября. Баскетболистка взяла себе уже привычный по прошлым клубам номер 0, под которым и будет выступать за "Нику".

Баскетболистка имеет опыт выступлений в Европе. Сезон 17/18 отыграла за клуб Лиги Фемини "Бембибре" из одноименного муниципалитета провинции Леон. Средние показатели - 8,5 очков и 7,5 подборов при получасе игрового времени. Самую лучшую статистику Саиша продемонстрировала, выступая за "Стамбул Юниверсити" во второй лиге Турции, набирая чуть больше 16 очков и 11 подборов за матч.

Болельщики "Ники" поделились на два лагеря: одни рады трансферу, другие сомневаются, останется ли новичок в России до конца сезона.

“Рае, Юле и Вале однозначно нужна была помощь в виде еще одного центра. Теперь бы помощников Севе (Севара Нуретдинова, разыгрывающая, перешедшая из видновской "Спарты энд К" в это межсезонье - прим. ред.) и будем смело бороться за медали в этом сезоне", — пишет Анна Голод.