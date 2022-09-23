“Сделаю все, что от меня зависит”: в сыктывкарском баскетбольном клубе “Ника” новый игрок

В баскетбольном клубе "Ника" прибыло первое в этом сезоне легионерское усиление - команду пополнил 35-й номер драфта женской НБА 2017 года, канадская центровая Саиша Грант-Аллен, ранее выступавшая за "Самару".
Соцсети клуба сообщают, что Саиша Грант-Аллен уже приступила к тренировкам — даже попала на пару кадров во время занятия 17 сентября. Баскетболистка взяла себе уже привычный по прошлым клубам номер 0, под которым и будет выступать за "Нику".
Баскетболистка имеет опыт выступлений в Европе. Сезон 17/18 отыграла за клуб Лиги Фемини "Бембибре" из одноименного муниципалитета провинции Леон. Средние показатели - 8,5 очков и 7,5 подборов при получасе игрового времени. Самую лучшую статистику Саиша продемонстрировала, выступая за "Стамбул Юниверсити" во второй лиге Турции, набирая чуть больше 16 очков и 11 подборов за матч.
Болельщики "Ники" поделились на два лагеря: одни рады трансферу, другие сомневаются, останется ли новичок в России до конца сезона.
“Рае, Юле и Вале однозначно нужна была помощь в виде еще одного центра. Теперь бы помощников Севе (Севара Нуретдинова, разыгрывающая, перешедшая из видновской "Спарты энд К" в это межсезонье - прим. ред.) и будем смело бороться за медали в этом сезоне", — пишет Анна Голод.
"Лишь бы не уехала посреди сезона... " — комментирует Илья Суворов.
Напомним, что после начала специальной военной операции в Украине сыктывкарский клуб покинули Тайаша Харрис и Хинд бен Абделькадер.
Также своими ожиданиями от нового легионера поделился пресс-атташе клуба Алексей Карпов:
"Ожидания как от любого легионера: надеюсь, будет игроком основы и станет это решение оправдывать игрой на паркете. Легионеров сейчас в сезоне не так много, как было раньше, каждый на вес золота — далеко не все хотят ехать в Россию. Те, кто приехали, при этом должны быть лучше, чем россиянки на их позиции в клубе. Этого от Грант-Аллен и ожидаю, а получится у нее или нет — это уже другой вопрос. Все же на позиции пятого номера в "Нике" тоже очень хорошие игроки есть, так что борьба за место в старте будет нешуточной".
Сама баскетболистка тоже не осталась в стороне и на днях дала первое интервью пресс-службе клуба.
"Я сама из Канады — это помогает справляться с холодами. Да и то, что я играла в Сибири подготовило меня к любым погодным условиям, которые могут быть в России.
Помню, что "Ника" оставляла впечатление очень сплоченной команды, где все дополняли друг друга. Помню и атмосферу зала, который всегда полон. Что бы тренер ни планировал, и какие цели передо мной бы ни ставил по ходу сезона, я сделаю все, что от меня зависит. Уверена, что смогу стать частью этой команды, дополнить как кусочек мозаики и прийти вместе с ней к успеху в этой лиге" — отметила Саиша Грант-Аллен.
Открытие сезона будет в Самаре и назначено на 1 октября.