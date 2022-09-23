В Коми раскрыли кражу болгарок, сварочных аппаратов и перфоратора

В Ухте расследуют дело о краже инструментов из подвала. Сумма ущерба от преступления составила 39 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Вскоре после заявления оперативникам уголовного розыска удалось выследить злоумышленника. Как оказалось, кражу совершил горожанин 1978 года рождения, который уже не раз оказывался в суде за аналогичные преступления.