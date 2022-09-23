В Коми спасателям пришлось вытаскивать женщину из леса на носилках

22 сентября спасателям из Ухты пришлось эвакуировать женщину, которая не могла вернуться из леса. Об этом со ссылкой на отряд "Спас-Коми" сообщает "Комиинформ".

Инцидент произошел возле поселка Первомайский. В местные леса за грибами отправилась супружеская пара, но внезапно женщине 1954 года рождения стало плохо. Вернуться сама она не могла, поэтому людям пришлось звонить в спасательную службу.