20 главных событий России за 20 лет: какие отметили в Коми

Институт развития интернета и холдинг 1MI составили общероссийский рейтинг "20 главных событий России за 20 лет", чтобы выяснить, что в жизни страны и ее отдельных субъектов больше всего сказалось на жизни молодежи больше всего. Место для Коми тоже нашлось. Группа экспертов из социологов, журналистов и политических аналитиков выделила пять таких событий.
Отметили реконструкцию Республиканского стадиона, которой с 2019 года занималась сербская компания "Високоградная АО Белград". Сроки сдачи объекта сдвинулись по причине пандемии коронавируса, но ко времени так и несостоявшегося из-за политической ситуации Чемпионата Мира по хоккею с мячом строители успели. Кстати, последний серьезный международный турнир стадион принимал в 2017 году — там прошел Чемпионат мира по бенди до 19 лет, где победителм стала сборная России. Сейчас согласно решению комиссии Российского Футбольного Союза стадион также может принимать и соревнования по футболу. Исключения: матчи МИР Российской Премьер-Лиги и Мелбет - Первой Лиги. Появилась дополнительная трибуна "Запад". "Север" и "Юг" обновили.
Еще один спортивный объект, упомянутый в дайджесте для Республики — бассейн "Орбита", который открыли в 2016 году. Имеются две чаши: малый детский бассейн и стандартный олимпийский 50-метровый.
Большую роль для молодежи, по мнению экспертов, сыграло открытие в 2020 году нового здания в этом же районе на 1200 мест. Там теперь базируется Пушкинская Гимназия, пока в старом корпусе на перекрестке улиц Советская-Бабушкина идет реконструкция. Исполняющий обязанности мэра столицы Коми Владимир Голдин заверил, что будет держать вопрос на личном контроле. Он учился в этой школе. Открытие корпуса планируется 1 сентября 2023 года.
Еще два важных для составителей рейтинга момента связаны с инфраструктурой передвижения в столице региона. Малую объездную полностью заасфальтировали. Это позволило, на по мнению составителей рейтинга, разгрузить машинопоток на Октябрьском проспекте. Отметили и открытие второй очереди моста через Човью, реконструированную с опережением графика. Согласно плану, на это в 2018 году хотели потратить почти 61 миллион рублей.