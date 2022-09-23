20 главных событий России за 20 лет: какие отметили в Коми

Институт развития интернета и холдинг 1MI составили общероссийский рейтинг "20 главных событий России за 20 лет", чтобы выяснить, что в жизни страны и ее отдельных субъектов больше всего сказалось на жизни молодежи больше всего. Место для Коми тоже нашлось. Группа экспертов из социологов, журналистов и политических аналитиков выделила пять таких событий.

Отметили реконструкцию Республиканского стадиона, которой с 2019 года занималась сербская компания "Високоградная АО Белград". Сроки сдачи объекта сдвинулись по причине пандемии коронавируса, но ко времени так и несостоявшегося из-за политической ситуации Чемпионата Мира по хоккею с мячом строители успели. Кстати, последний серьезный международный турнир стадион принимал в 2017 году — там прошел Чемпионат мира по бенди до 19 лет, где победителм стала сборная России. Сейчас согласно решению комиссии Российского Футбольного Союза стадион также может принимать и соревнования по футболу. Исключения: матчи МИР Российской Премьер-Лиги и Мелбет - Первой Лиги. Появилась дополнительная трибуна "Запад". "Север" и "Юг" обновили.