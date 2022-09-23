Памятники культуры за фальшфасадами: подборка "прикрытых" старых домов Сыктывкара

В Сыктывкаре уже несколько лет стоят дома, которые завесили баннерами с нарисованными окнами. Под фальшфасадами находятся старые здания, которые давно нуждаются в ремонте. Чаще всего это памятники архитектуры. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” сделал фотографии нескольких из таких домов.

Дом №142 по улице Интернациональная

Двухэтажное здание построено в 1942 году. Сейчас там находится Следственный отдел по городу Сыктывкару.