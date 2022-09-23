Памятники культуры за фальшфасадами: подборка "прикрытых" старых домов Сыктывкара

В Сыктывкаре уже несколько лет стоят дома, которые завесили баннерами с нарисованными окнами. Под фальшфасадами находятся старые здания, которые давно нуждаются в ремонте. Чаще всего это памятники архитектуры. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” сделал фотографии нескольких из таких домов.
Дом №142 по улице Интернациональная
Двухэтажное здание построено в 1942 году. Сейчас там находится Следственный отдел по городу Сыктывкару.
Дом № 57 по улице Ленина
Сейчас там находится Национальный музей Республики Коми. Двухэтажное каменное здание начали строить еще в 1912 году, но из-за Первой мировой войны работы пришлось отложить до 1923 года. Здание получилось достроить лишь в 1926 году.
Дом № 41 по улице Советская
Здесь находится общежитие №8 Сыктывкарского Государственного Университета построили в 1941 году.
Дом № 90 по улице Интернациональной
Сейчас тут находится аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Коми. Дом построили в 1910 году градоначальником Михаилом Жеребцовым.
К 100-летию Коми планировалось отремонтировать 150 фасадов зданий. К сожалению, на все здания не хватило денег. Поэтому приняли решение обвесить старые опасные здания фейковыми фасадами.