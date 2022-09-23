В Коми произошла жесткая авария: одного из водителей пришлось доставать спасателям

22 сентября в Усинске произошла жесткая авария. В результате столкновения двух авто пострадали люди, а машины превратились в искореженные груды металла. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Как сообщили в ГИБДД, это случилось около 18.00. Водитель за рулем Huyndai Santa Fe двигался по улице Промышленной со стороны улицы Магистральной, направляясь к улице Нефтянников. Проезжая налево через пересечение улиц Возейская и Промышленная на зеленый свет он не пропустил ВАЗ-21150, за рулем которого был мужчина 2002 года рождения.
В аварии пострадали оба водителя. Мужчина, который был за рулем иномарки, получил черепно-мозговую травму. Водитель отечественного авто оказался заблокирован в машине и его пришлось извлекать спасателям. У него диагностирована сочетанная травма бедра, грудной клети и голени. В момент аварии он не был пристегнут. Оба водителя в больнице.