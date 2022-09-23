Холодно и ветрено: синоптики дали прогноз на пятницу в Коми

23 сентября в Коми ожидается облачный и прохладный день, а местами пройдет дождь со снегом. Об этом рассказали в ЦГМС Коми.

В отдельных районах ожидается ночной и утренний туман. На юге ветер будет совсем слабый, всего 4-9 метров в секунду. В северных районах — около 6-11 метров в секунду. Чуть хуже ситуация будет на крайнем северо-востоке — 9-14 метров в секунду с порывами 16-18 метров в секунду.