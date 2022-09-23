Сбер перевёл SberShuttle полностью на собственное ПО

22 сентября 2022 года

Сбер представил обновлённую роботизированную систему автоматизации складской логистики SberShuttle, которая теперь управляется ПО RMS (Robotics Management System — Система управления роботами), созданным Лабораторией робототехники Сбера. Презентация состоялась в рамках XII Международной выставки складского оборудования и услуг CeMAT 2022.

Новое ПО позволяет согласованно управлять всем парком роботов. Благодаря переходу на собственные программные продукты по управлению SberShuttle надёжность работы системы повысилась на 30%, сократилось время на перемещение товаров до станции сборки заказов, а также оптимизированы потоки товаров и распределение задач с точки зрения приоритизации, что позволило сократить среднее время на сборку одного заказа на 10−15%.