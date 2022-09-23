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Сбер перевёл SberShuttle полностью на собственное ПО

Сбер перевёл SberShuttle полностью на собственное ПОФото Sber

22 сентября 2022 года

Сбер представил обновлённую роботизированную систему автоматизации складской логистики SberShuttle, которая теперь управляется ПО RMS (Robotics Management System — Система управления роботами), созданным Лабораторией робототехники Сбера. Презентация состоялась в рамках XII Международной выставки складского оборудования и услуг CeMAT 2022.

Новое ПО позволяет согласованно управлять всем парком роботов. Благодаря переходу на собственные программные продукты по управлению SberShuttle надёжность работы системы повысилась на 30%, сократилось время на перемещение товаров до станции сборки заказов, а также оптимизированы потоки товаров и распределение задач с точки зрения приоритизации, что позволило сократить среднее время на сборку одного заказа на 10−15%.

Нам важно создавать такие продукты, которые будут надёжными и эффективными, не допускающими уязвимостей как технологических, так и эксплуатационных. Сегодня мы столкнулись с ограничениями использования зарубежного коммерческого ПО, поэтому наши инженеры сделали софт, который, с одной стороны, может легко интегрироваться с ПО заказчика и при этом не накладывает ограничений на его использование на территории РФ

Станислав Кузнецов

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

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