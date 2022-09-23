Врач рассказал, как сохранить здоровье при сидячем образе жизни

Регулярные занятия физической культурой помогут снизить последствия от сидячего образа жизни, рассказал врач-травматолог Алишер Захиров.

Специалист рекомендует тратить 5-10 минут каждые час-полтора на тренировки. По его словам, последствия от сидячего образа жизни могут быть достаточно серьезные: шейный остеохондроз, заболевания сердца, нарушения нервной системы и др, пишет РИА Новости со ссылкой на портал "Газета.Ru".