Врач рассказал, как сохранить здоровье при сидячем образе жизни

Регулярные занятия физической культурой помогут снизить последствия от сидячего образа жизни, рассказал врач-травматолог Алишер Захиров.
Специалист рекомендует тратить 5-10 минут каждые час-полтора на тренировки. По его словам, последствия от сидячего образа жизни могут быть достаточно серьезные: шейный остеохондроз, заболевания сердца, нарушения нервной системы и др, пишет РИА Новости со ссылкой на портал "Газета.Ru".
"Также можно выполнять комплекс упражнений на шею и плечевой пояс, снять боль и напряжение после рабочего дня, провести разминку для кисти и пальцев, подвигать стопами и ряд других упражнений. Несложные упражнения будут пробуждать сокращать мышцы, и это даст положительный эффект для здоровья", – пояснил врач.
Захиров отметил, что пренебрегать режимом сна тоже нельзя. Сон должен составлять 7-9 часов. Телефоны или планшеты перед сном лучше не использовать во избежание излишнего напряжения для глаз. Специалист порекомендовал вставать и ложиться спать в одно и то же время.