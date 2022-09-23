Дисгармония и перемены: гороскоп на 23 сентября

Сегодня вам трудно избежать конфронтации с окружающими. От родителей и партнёра по браку вы можете услышать не только похвалу, но и возражения. Однако, критика в ваш адрес часто будет рациональной и обоснованной, и вам стоит к ней прислушаться. Именно она поможет вам преодолеть однобокий взгляд на вещи и посмотреть на ситуацию более объективно. Это неудачное время для заключения договоренностей.

В течение первой половины этого дня старайтесь чаще полагаться на собственную интуицию, это поможет вам принимать верные решения. Сегодня вам может быть свойственна внутренняя дисгармония, и посещение храма способно вернуть ощущение целостности. Вторая половина дня менее благоприятна. Ваше настроение сейчас будет подвержено частым изменениям, причём происходить они могут довольно резко. В это время рекомендуется отказаться от общения и участия в массовых мероприятиях. Лучше поискать приемлемые способы для снятия стресса и эмоционального напряжения.

Сегодня вам не трудно сохранять внутреннее и внешнее равновесие, если вы не будете усложнять жизнь себе и окружающим. Неожиданные проблемы лучше обсуждать сразу. Не стоит нервничать и мучиться догадками, если есть возможность прямо спросить собеседника о том, что вас волнует. Отношения с близкими могут стать более сухими и деловитыми. Можно ограничить себя в питании, но не стоит пропускать приемы пищи.

Близнецы

Сегодня не стоит лгать ни себе, ни другим. Внутренняя честность поможет преодолеть страхи и избавиться от неприятных мыслей. Не будет лишней сдержанность в выражении чувств и умеренность в питании. Это не самоё удачное время для развлекательных поездок и романтических прогулок. Отношения с любимым человеком могут стать более прохладными. Не исключено, что у вас и вашей пассии появится повод для спора.

Рак

На сегодня не стоит планировать переезд, семейное торжество, заключение брачного союза. Вас могут утомлять домашние хлопоты и раздражать семейные споры. Это не лучший момент для доверительной беседы с домочадцами. Не желательно представлять родителям будущего партнёра по браку: такое знакомство, скорее всего, будет протекать в неподходящей обстановке и может оставить у обеих сторон взаимно неприятное воспоминание.

Лев

Сегодня возможны проблемы в общении, в ходе переписки или обмена мнениями. Не исключено неприятное официальное известие. Отправленное послание может не дойти до адресата вовремя. Запланированная целевая поездка может быть отложена по объективной причине: например, из-за плохого самочувствия. Если вы все же отправитесь в путь, будьте готовы к дискомфорту (задержкам, суете, неудобствам, отсутствию связи).

Дева

Экспериментировать сегодня не стоит даже в мелочах. Выбирайте привычные способы отдыха, знакомые места для покупок и развлечений. В это время у вас может появиться повод для недовольства своим любовным идеалом, сексуальной жизнью, поведением ребёнка, плодами творчества, планами домашних. В отношениях, которые вам дороги, нежелательно ставить вопрос ребром (особенно если затронута их финансовая сторона).

Весы

Сегодня возрастает нервозность, усиливается негативная реакция на стрессы, отказы, перемены. Может быть затруднено понимание с родителями и партнёром по браку. Причиной разногласий может стать ваша собственная склонность к критике, нотациям, мелочному контролю за чужим поведением. В сложной ситуации не спешите с пессимистичными выводами, по возможности принимайте рациональные и конструктивные решения.

Скорпион

Если хотите намекнуть объекту симпатий о своих истинных чувствах, делайте это в первой половине суток. На вторую половину дня не стоит планировать длительные поездки, бесцельные прогулки, романтические встречи. Чем ближе вечер, тем выше вероятность принципиальных разногласий с родственниками и партнёром по браку, непонимания с любимым человеком. Сегодня возможны проблемы со связью и получением нужных сведений.

Стрелец

Сегодня не лучший день для шопинга. Риск приобрести бракованный товар резко возрастает (особенно если вы покупаете вещи, бывшие в употреблении). Не стоит тратить деньги, если вы стеснены в средствах. Не берите на себя ответственность за чужие финансы. Вместо этого наведите порядок в собственном кошельке. Конструктивная критика поможет вам упрочить своё материальное положение быстрее, чем добрые, но ложные советы.

Козерог

Сегодня вас могут преследовать пессимизм, ревность, раздражительность, неудовлетворенность, сентиментальность, придирчивость, болтливость. Вы склонны видеть мир в черных красках, можете преувеличивать свои и чужие недостатки. Избегайте лишних нагрузок на тело и психику. Старайтесь не попадать в ситуации, чреватые стрессом. Утром на вас окажет благотворное воздействие музыка или недолгая прогулка.

Водолей

Сегодня вы можете столкнуться с негативными последствиями своих убеждений. Например, если вы любите откровенно говорить о том, что думаете, то можете неожиданно утратить дружеское расположение нужного человека. Это не лучший день для коротких поездок, он также не подходит для старта длительного путешествия. Возможны затруднения при попытке связаться с удаленными корреспондентами или попасть в какую-либо закрытую зону.

Рыбы

Обстановка располагает к честности, краткости и объективности высказываний. Если вы не готовы общаться в подобном стиле, вам лучше временно отказаться от коммуникаций и сосредоточиться на собственных проблемах. Сегодня удачный момент для обдумывания стратегических вопросов, связанных не только с настоящим, но и с будущим. Не отвергайте подсказки внутреннего голоса, но и не полагайтесь целиком на интуицию.