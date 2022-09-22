В Коми подорожали свежие огурцы, но стал дешевле валидол

Комистат обнародовал изменения цен за сентябрь. Как оказалось, за текущий месяц заметно изменились цены на некоторые продукты, к примеру, огурцы.

Согласно данным аналитиков, стоимость килограмма свежих огурцов в Коми теперь равно около 100 рублей. В цене также выросли бананы, которые подорожали до 72 рублей за килограмм. А вот свекла стала стоить всего 31 рубль. Также подешевела полукопченая и варено-копченая колбаса, килограмм которой теперь стоит в среднем 644рубля за килограмм — это почти на 5% дешевле, чем месяц ранее.