Сыктывкарский хоккейный клуб Строитель признали банкротом

22 сентября в Арбитражном суде Коми прошло заседание, где было решено признать хоккейный клуб "Строитель" банкротом. На ликвидацию организации дается ровно полгода.

Напомним, о финансовых проблемах клуба стало известно 1 апреля 2022 года. Команда осталась без средств к выплате зарплат тренерам и игрокам, а спонсоры оставили ее. Долги достигли суммы более 19 миллионов рублей. Позже глава Коми заявил, что клуб получит нового учредителя в лице Минспорта региона, что должно было сделать все расходы организации совершенно прозрачными.