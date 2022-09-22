В России введут универсальное пособие для семей с низкими доходами

Кабинет министров предлагает ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет, а также на детей от трех до семи лет и от восьми до 18 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Универсальное пособие будут назначать и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

По словам главы кабмина, для оформления пособия необходимо будет подать лишь одно заявление без дополнительных справок. Сделать это можно через портал госуслуг или лично в МФЦ и Фонде пенсионного и социального страхования.