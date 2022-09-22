В центре Сыктывкара подростки стреляли в прохожих пульками

В Сыктывкаре дети стреляли в прохожих игрушечными пульками и чуть не выбили глаз женщине. Об инциденте журналисту портала “Про Город Сыктывкар” рассказала очевидица событий.

22 сентября возле площадки рядом с “детским миром” около 14:00 двое мальчиков лет 10 стреляли из игрушечного пистолета пластиковыми пульками в прохожих.

“Я шла к автобусной остановке, увидела этих двоих. Один из них целился в маленьких детей на площадке. А другой стрелял в прохожих. В меня стрельнули пулькой, хоть и игрушечной, но все же! Хорошо, что в куртку, а если бы в лицо попало? Это ненормально!” — возмущается женщина.

По словам сыктывкарки, она единственная, кто отреагировал на поведение детей.