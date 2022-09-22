В Коми назвали главную причину смертей после COVID-19

Угроза для ряда категорий граждан сохраняется даже после выздоровления от ковида, но медицина в силах помочь. Одна из основных причин гибели в период пандемии коронавирусной инфекции – тромбы. Об этом рассказали в Минздраве Коми.

По данным ВОЗ тромбозы – состояние, при котором в венах образуются кровяные сгустки (тромбы). Угроза тромбозов сохраняется и после выздоровления, как проявление постковидного синдрома, 20-30% людей, уже перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Ряд пациентов со средне-тяжелым течением COVID-19 столкнулись с риском тромбоза в артериальных сосудах, в капиллярах, а чаще всего – в венах нижних конечностей.