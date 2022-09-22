Подозреваемый в мошенничестве Сергей Хорев стал главврачом в Сыктывкаре

Сергей Хорев на вермя суда отправился работать в столицу Коми. Он возглавил городскую больницу. До уголовного дела он был главным врачом Печорской районной больницы, сообщает "АиФ Коми".
Напомним, ранее на Сергея Хорева завели уголовное дело о мошенничестве. По мнению следствия, он занимался махинациями с ковидными выплатами, оформив себе 0,5 ставки за работу в красной зоне. В июле 2021 года его задержали.
Свою вину врач отрицал, при этом заявляя, что выплаты были законными и согласованными с Минздравом Коми. Сперва его отправили под домашний арест, а затем заменили меру пресечения на подписку о невыезде. Расследование продолжается.