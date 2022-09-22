В Коми соседи судились из-за дерева у забора

В Коми дерево, которое проникло на участок к жителю частного дома, стало причиной судебного иска.
В суде Усть-Вымского района рассмотрели гражданское дело, где владелец участка пытался заставить соседа спилить черемуху, что проросла на его территорию. Дерево выросло вдоль общего забора и стало загораживать вид из окна. Также в суде установили, что дерево стоит с нарушением минимальных отступов от границ участков и растет под наклоном, заслоняя солнечный свет и ограничивая их доступ в жилое помещение.
Но, даже устранив эти обстоятельства, дело не закончилось. Суд решил, что права истца нарушены нахождением на участке спорного растения, которое располагается с нарушением правил и норм. Дерево признали опасным и в связи возрастом и высокой вероятностью падения.
Также суд пришел к выводу, что значительный возраст и наклонный рост ствола черемухи создают угрозу жизни и здоровью граждан из-за большой степени вероятности падения дерева.