В Сыктывкаре срубили 23-летний краснокнижный кедр прямо во дворе жилого дома

В сыктывкарском микрорайоне срубили краснокнижный кедр прямо во дворе дома. По словам местных жителей, сделали это сотрудники одной из лесозаготовительных компаний региона. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности.
Кедр в одном из дворов Верхнего Чова посадили 23 года назад. Много лет он радовал местных жителей. Но год назад рядом с жилым домом началась стройка.
“Муж сам его посадил и ухаживал за ним. Кедр радовал глаз всех прохожих. Потом пришли какие-то люди и варварски срубили кедр, который никому не мешал”, — возмущается Ольга Родзявичене.
Как говорит Ольга, работы началась осенью прошлого года. Местные жители ходили к начальнику стройки поговорить по поводу кедра.
“Мы подходили, как только рабочие начали вывозить грунт, в прошлом году. Они сказали, что кедр красивый, и постараются не рубить его”, — поделилась сыктывкарка.
К сожалению, застройщики своего обещания выполнить не смогли. 20 сентября рабочие срубили 23-летний кедр.
“Они вырубили, его пока нас дома не было. Нам потом соседи рассказали. Кедр находился за забором, прямо на границе нашего двора. Сейчас остался только забор”, — отметила Ольга Родзявичене.
Дерево срубили без предупреждения. После инцидента женщина пошла разбираться с начальником стройки.
“Разговаривали с куратором стройки. Он предложил как-нибудь уладить вопрос. После этого у меня возникли сомнения в том, что вырубка кедра была законной”, — сообщила жительница Верхнего Чова.
В дальнейшем жители дома планируют обратиться в лесничество и службу охраны природы, ведь это дерево занесено в Красную книгу Коми.
Как сообщили в Минприроды Коми, дерево, которое посадили самостоятельно, и оно растет на территории населенного пункта — не является охраняемым природным ресурсом.