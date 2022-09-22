В Сыктывкаре срубили 23-летний краснокнижный кедр прямо во дворе жилого дома

В сыктывкарском микрорайоне срубили краснокнижный кедр прямо во дворе дома. По словам местных жителей, сделали это сотрудники одной из лесозаготовительных компаний региона. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности.

Кедр в одном из дворов Верхнего Чова посадили 23 года назад. Много лет он радовал местных жителей. Но год назад рядом с жилым домом началась стройка.

“Муж сам его посадил и ухаживал за ним. Кедр радовал глаз всех прохожих. Потом пришли какие-то люди и варварски срубили кедр, который никому не мешал”, — возмущается Ольга Родзявичене.

Как говорит Ольга, работы началась осенью прошлого года. Местные жители ходили к начальнику стройки поговорить по поводу кедра.