В Сыктывкаре закрыли на карантин 11 классов в четырех школах

В Сыктывкаре закрыли на карантин отдельные классы четырех городских школ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Коми.

Всего на карантин ушли одиннадцать классов четырех разных школ. На ограничения пришлось пойти из-за превышения порога заболеваемости по ОРВИ.

“Ограничительные меры приняли в отдельных классах четырех общеобразовательных школ №22, №35, №20, №40. Полностью закрытых на карантин по ОРВИ общеобразовательных организаций нет”, — сообщил пресс-секретарь Министерства образования.

Для того, чтобы ввести карантин в классе, нужно, чтобы порог заболеваемости по ОРВИ или коронавирусу превысил 20% состава учащихся. По всей общеобразовательной организации – 20% обучающихся школы.