В Сыктывкаре будут ловить пьяных водителей на дорогах

В пятницу 23 сентября в вечернее время сотрудники Госавтоинспекции организуют массовые проверки автотранспорта организованными группами нарядов ДПС.

В ближайшие выходные, с 23 по 25 сентября, на территории столицы Коми пройдет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".

Целью проведения рейдовых мероприятий является пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, в первую очередь – управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами до 2 лет. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит уголовная ответственность.

Госавтоинспекция настоятельно советует сыктывкарцам проявлять активную гражданскую позицию в случае выявления фактов управления водителями в состоянии опьянения и незамедлительно сообщать в дежурную часть полиции по телефону "02", либо по телефону дежурной части ГИБДД г.Сыктывкара 28-18-00.