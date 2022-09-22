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Сбербанк предложил клиентам записываться на посещение офиса через виртуального помощника

Сбербанк предложил клиентам записываться на посещение офиса через виртуального помощника Фото Sber

Сбербанк предложил услугу бронирования времени посещения офиса через виртуального помощника, сообщил журналистам первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. 

"Уже сейчас, с начала сентября розничным клиентам доступна новая услуга - они могут записаться в офис Сбербанка с помощью наших виртуальных ассистентов", - сказал Ведяхин в кулуарах форума "Банки России – XXI век".

 Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо в мобильном приложении банка сказать виртуальному ассистенту: "Записаться в офис", и он предложит на выбор ближайшие отделения и удобное время визита, пояснил банкир.

 Также банк запустил эксперимент по онлайн-бронированию времени посещения офиса для юридических лиц.

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