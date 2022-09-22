Сбербанк предложил клиентам записываться на посещение офиса через виртуального помощника

Сбербанк предложил услугу бронирования времени посещения офиса через виртуального помощника, сообщил журналистам первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.

"Уже сейчас, с начала сентября розничным клиентам доступна новая услуга - они могут записаться в офис Сбербанка с помощью наших виртуальных ассистентов", - сказал Ведяхин в кулуарах форума "Банки России – XXI век".