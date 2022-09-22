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«Сбер» работает в обычном режиме, клиентам доступны операции, ажиотажа в них нет

«Сбер» работает в обычном режиме, клиентам доступны операции, ажиотажа в них нет Фото Sber

Сбербанк продолжает работу в обычном режиме, клиентам доступны все виды операций, повышенного спроса на какие-то из них нет, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах форума «Банки России — XXI век».

 «Мы работаем как и прежде, и клиентам доступны все виды операций, повышенного спроса на какие-то из них мы не фиксируем. Что касается кредитов, о которых вы спрашиваете, то мы ознакомлены с рекомендациями ЦБ, и сейчас Сбербанком прорабатываются различные варианты решения задач с учетом возможных законодательных инициатив», — заявил он.

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