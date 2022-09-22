Врач рассказала, какой пульс указывает на появление серьезных проблем с сердцем

Врач-кардиолог, психолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, как пульс указывает на появление серьезных проблем с сердцем. По словам специалиста, часто на прием приходят люди с патологиями, у которых при этом нормальный пульс - 65-75 ударов в состоянии покоя. И наоборот.

"Было огромное количество людей, у которых пульс выходил за пределы нормы, и при этом они были абсолютно здоровы", – уточнила кардиолог.

По словам врача, нельзя ориентироваться только на показатели пульса, и на этом делать какие-то серьезные выводы о состоянии здоровья. При этом специалист привела в пример ситуацию, когда именно этот показатель указывает на серьезную проблему в организме. Так, опасно, когда вы измеряете пульс во время физической активности и видите, что он не увеличивается, как это положено для нормальной физиологической реакции.